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В Украине подешевел доллар

Сегодня, 17:14

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 5 марта; за неделю гривня укрепилась на 16 копеек

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
В Украине подешевел доллар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f2c/bd2/5c4f2cbd24568.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f2c/bd2/5c4f2cbd24568.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 5 марта; за неделю гривня укрепилась на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 5 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

04.0305.03Изменение
1 доллар США26,86 грн

26,83 грн

-0,03 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 4 марта, курс доллара снизился на три копейки. Доллар держится ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 26 февраля – "зеленый" потерял в цене 16 копеек. 

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Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег НБУ, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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