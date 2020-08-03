"Есть опасения": эксперт рассказал, чего ждать от курса доллара

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 3 августа на межбанковском валютном рынке Украины держится вблизи уровня 27,7 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Рынок переваривает закрытие июля и поступающие оперативные экономические данные. <...> В понедельник рынок будет искать идеи для движения из поступающих данных, а также ожидать размещения ОВГЗ во вторник. На этой неделе правительство должно выплатить более 16 млрд гривен и 140 млн долларов по ОВГЗ. Есть опасения, что ликвидность, которая поступит на рынок, надавит на курс. Однако в начале недели участники рынка не будут спешить. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит колебаться в диапазоне 27,65-27,85 гривни", – спрогнозировал Шевчишин.

Реклама

Читайте также: "Курс доллара может переписать максимумы": эксперт о рисках для гривни

Аналитик напомнил, что по данным НБУ, платежный баланс в июне сведен с профицитом 773 млн долларов благодаря траншу МВФ и слабому импорту в условиях карантина. В то же время остаток средств на едином казначейском счете в июле снизился на треть (31,7%) – с 75,701 млрд гривен до 51,693 млрд гривен.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, выгодно ли сейчас покупать гособлигации. А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама