Инвесторы избавляются от ОВГЗ: выгодно ли сегодня покупать гособлигации

Доходность по гособлигациям растет, а цена падает. Но есть ли смысл покупать, если президент, министры экономики и финансов заявляют, что нужно увеличить инфляцию

В последние годы облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) стали для государства одним из самых простых и быстрых путей пополнения госбюджета, а для граждан – еще одним способом сбережения и накопления денег, своего рода альтернативой банковским вкладам. Сайт "Сегодня" уже рассказывал, что при определенных условиях вкладывать деньги в ОВГЗ более выгодно, чем в депозиты. Однако кризис не обошел и этот рынок. Как же изменилась ситуация с ОВГЗ?

Проценты по ОВГЗ снизились...

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К сожалению многих, покупка облигаций государственного займа до сих пор остается доступной только людям со средним доходом и выше. Если на депозит можно положить, допустим, тысячу гривен, а затем по возможности увеличивать вклад, с ОВГЗ так не удастся, хотя номинальная стоимость одной облигации как раз 1000 грн. Дело в том, что платить придется не только за ОВГЗ, но еще и за оформление сделок, и эти расходы делают покупку одной или нескольких облигаций невыгодной. К тому же и посредники, банки и инвесткомпании, через которые могут покупать акции физлица, не хотят морочиться с небольшими суммами. По словам экспертов, чтобы ощутить прибыль, нужно купить акций не менее чем на 100 тыс. грн, а чтобы покрыть расходы и получить минимальную прибыль – хотя бы на 50 тысяч.

Но если такие деньги имеются, ОВГЗ, по оценкам многих экспертов, до сих пор были более выгодным вложением, чем банковский депозит. Причин для этого несколько. Во-первых, проценты по гривневым гособлигациям, как правило, выше, чем по банковским вкладам. А кроме этого, ОВГЗ считаются более надежным вложением, поскольку выплаты по этим ценным бумагам гарантированы государством.

Многие считают, что ОВГЗ выигрывали и в сравнении с таким способом сбережения и накопления, как покупка недвижимости. Поскольку квартира, если она куплена для сдачи в аренду, предполагает возврат денег по частям, со сроком окупаемости вложения от 7 до 15 лет (в зависимости от ее параметров).

В последнее время экономическая ситуация в стране улучшалась, и ставки по ОВГЗ (проценты, под которые они выпущены) снижались. Но снижалась и доходность по депозитам. Например, сейчас на вторичном рынке можно купить ОВГЗ, выпущенные под 13-15% годовых, в то время как средняя ставка банковских депозитов для физлиц опустилась до 9,5%. В итоге ОВГЗ все равно остается более выгодным вложением крупных сумм, даже за вычетом всех "комиссионных".

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Для сравнения: полтора года назад, когда сайт "Сегодня" сравнивал банковские вклады и покупку ОВГЗ, средние ставки по ОВГЗ составляли 18-20%, по депозитам – 14-16%.

…Доходность ОВГЗ выросла

Однако в последнее время на рынке ОВГЗ прозвенело несколько тревожных звоночков. После начала кризиса, примерно с марта, держатели акций – нерезиденты стали активно избавляться от украинских ценных бумаг. С марта портфель ОВГЗ нерезидентов сокращался ежемесячно примерно на 7 млрд грн, а с начала кризиса суммарная стоимость их бумаг уменьшилась почти на 35 млрд грн, то есть более чем на четверть, до уровня лета 2019 года.

Несмотря на достаточно плавную нисходящую линию на графике, по словам экспертов, в марте-апреле и июне-июле инвесторов заставляли избавляться от ОВГЗ разные причины. В марте-апреле их напугал коронакризис и карантин, а летом – потрясения в НБУ, смена руководителя и заявления о необходимости ослабить гривню и ускорить инфляцию.

"На первичном рынке в мае были значительные размещения, по 20 млрд грн в день. Когда стало понятно, что коронакризис – это еще не конец света, банки поняли, что можно покупать. А в июне-начале июля объемы упали, потому что стала непонятна политика Нацбанка. Давление на него увеличилось, все это видели, информация просачивалась", – объясняет президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Причем иностранные инвесторы продают не только те гособлигации, на которые пришел срок погашения.

"Фактически за пять месяцев сокращение происходило частично за счет продажи, а частично после погашений ОВГЗ. И причиной тому были более слабая гривня и снижение процентных ставок. Не для всех нерезидентов привлекательны ставки ниже 10% с риском ослабления курса гривни в ближайшей перспективе. С начала июля портфель гривневых ОВГЗ у нерезидентов сократился на 5,2 млрд грн, из них на 2,2 млрд грн – за позапрошлую неделю, и более чем на миллиард гривен – за два дня минувшей недели. А всего от максимального объема вложений в гривневые инструменты нерезиденты уже вывели 35,5 млрд грн, или почти 30%. Поэтому сейчас портфель нерезидентов насчитывает 92,1 млрд грн гривневых облигаций. Это 12,1% от общего объема гривневых ОВГЗ в обращении", – говорит старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

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Ряд экспертов считают, что темпы вывода денег из Украины нерезидентами могли быть выше, но этого не позволяет сделать конъюнктура рынка. Облигации сегодня попросту некому покупать.

"Нерезиденты в основном вкладывали деньги в длинные акции, со сроком погашения в 2025 и 2027 годах, у них наибольшие объемы этих облигаций. До момента погашения они могут продать их на вторичном рынке, но спроса в Украине на такие длинные облигации нет, их попросту некому продать. Тем более нерезиденту неинтересно продавать облигации на 100 тыс. долларов, они торгуют десятками миллионов, а такие объемы могут купить только украинские банки. Но они не хотят покупать длинные бумаги: у них свои нормативы, и таких длинных пассивных денег просто нет. Поэтому они не готовы покупать такие облигации ни по какой цене. А вот короткие ОВГЗ, которых у нерезидентов значительно меньше, они продают. И понемногу, но постоянно выводят деньги", – объясняет президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

При этом эксперты говорят, что покупать ОВГЗ сегодня практически никто не хочет (не считая банков, но об этом ниже).

"Через нас, через рыночных операторов, покупка сейчас идет очень маленькая. Государственные банки через нас не покупают гособлигации – только компании и физлица. А у нерезидентов спроса сейчас вообще нет", – говорит Тарас Козак.

Поскольку предложение ОВГЗ сегодня значительно больше, чем спрос, облигации дешевеют. На вторичном рынке многие из них продаются ниже номинальной стоимости на 2-10%. Причем чем активнее инвесторы "сбрасывают" бумаги, тем ниже падает цена на вторичном рынке. А это значит, реальная доходность таких гособлигаций для тех, кто их купит сейчас на вторичном рынке, окажется больше номинальных процентов.

"На практике мы видим, что ставка по облигациям падала, а их доходность в последние три месяца выросла. Если раньше доходность составляла 9-10%, то сегодня она 11-13%, есть даже 15%. Рост доходности означает снижение цены на облигации. Например, одна бумага стоит 1000 грн. Сейчас, за год до погашения, ее цена на вторичном рынке – 910 грн. А погашаться она будет по цене 1000 грн. Это значит, что за год она принесет доход около 10%. А сегодня доходность по облигациям растет, цена падает. Так происходит, когда нет спроса, как на любой товар", – объясняет Тарас Козак.

Стоит ли сейчас покупать ОВГЗ?

Стремление держателей ОВГЗ избавиться от бумаг свидетельствует об их недоверии к гривне. Они опасаются, что при новой политике НБУ инфляция ускорится, гривня начнет девальвировать, а курс доллара вырастет. А значит, ожидаемого дохода ОВГЗ не принесут, значительную часть прибыли "съест" инфляция.

"Поскольку нерезиденты считают все в долларах, то для них вопрос девальвации очень важен. Если президент, министр экономики, министр финансов заявляют, что нужно увеличить инфляцию, что нужна девальвация – какой смысл тогда покупать ОВГЗ? Лучше тогда уже доллары купить", – говорит Тарас Козак.

Как уже отмечалось, сейчас доходность облигаций составляет 11-13%. Если инфляция вырастет до 9-10%, как это говорилось во время увольнения главы НБУ Якова Смолия, это означает, что фактическая доходность составит всего пару процентов.

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Однако банковские депозиты, пожалуй, пострадают еще больше. Декларируемые ставки в 9-10% после вычета банковского обслуживания и налогов оказываются на 3-5% ниже. То есть при инфляции в 9-10% вкладчики не только не заработают, но даже потеряют в деньгах.

В ожидании нестабильной ситуации инвесторы, да и обычные украинцы, традиционно предпочитают переводить деньги в твердую валюту. В Нацбанке уже отметили, что в Украине спрос на твердую валюту в последнее время вырос, причем как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Об этом, в частности, говорилось 23 июля во время презентации новой/старой учетной ставки НБУ – 6%. Это также свидетельствует о том, что украинцы не верят, что макроэкономические показатели сохранятся на нынешнем уровне. И что ОВГЗ или банковские депозиты помогут сохранить (не говоря уже о "преумножить") накопления.

Банки запасаются облигациями

Между тем общее количество ОВГЗ в обороте в последнее время не сокращается, а даже увеличивается. Если в начале марта номинально-амортизационная стоимость всех ОВГЗ в обороте составляла 812,6 млрд грн, то сейчас – 870 млрд. Это значит, что у украинских ОВГЗ по-прежнему есть покупатели, однако это уже не иностранцы. За время кризиса доля нерезидентов-держателей ОВГЗ сократилась с 15% до 10%.

Как видно из данных НБУ, больше всего за последнее время увеличился портфель ОВГЗ украинских банков. Причем до кризиса масса ОВГЗ в банках сокращалась, а после начала кризиса стала расти и за последние четыре месяца выросла почти на четверть – с 322,8 млрд грн до 416 млрд. На сегодня у банков почти 48% всех акций, тогда как еще в марте их доля составляла 39,7%.

В настоящий момент банки являются фактически единственными крупными покупателями ОВГЗ, причем как на первичном, так и на вторичном рынке. Они, в частности, понемногу выкупают акции нерезидентов, если те хотят от них избавиться, а срок погашения еще не подошел.

Доля других держателей ОВГЗ – юридических и физических лиц – в совокупности меньше 5%.

Напомним, недавно министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Сегодня" рассказывал о своем отношении к ОВГЗ и внешним заимствованиям. Подробнее – в видео:

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