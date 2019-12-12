"Это фантастика": Милованов назвал условие для доллара по 20 гривен в Украине

Минэкономики рассматривает два сценария, но ни один из них не предусматривает такого укрепления гривни

Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

В декабре 2019 года курс доллара в Украине опустился до минимума за четыре года, ниже 24 гривен. Из-за этого министр развития экономики Тимофей Милованов уже заявлял, что доллар по 24 гривни – это новая реальность для Украины. А вот курс на уровне 20 гривен за доллар министр считает фантастическим, о чем рассказал в интервью Deutsche Welle.

По расчетам Милованова, для такого укрепления курса гривни Украине понадобится привлечь 10-20 млрд долларов инвестиции, что вряд ли возможно.

"Я думаю, что это фантастика. У нас есть шутка "фантастика на четвертом этаже", то есть в Министерстве экономики. Мы можем о таком фантазировать, но думаю, что 20 – это маловероятно. Если к нам придет очень много инвестиций… Мы рассматриваем два сценария – 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Если к нам придет 10-20, то возможно, такой курс и будет", – сказал Милованов.

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Он напомнил, что если курс доллара растет, то это хорошо для экспортеров, а если падает – то для импортеров и для населения в целом. Схожего мнения придерживается премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он уже заявил, что благодаря укреплению гривни украинцы становятся богаче, хотя экспортеры несут потери.

Напомним, исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года. Сейчас курс доллара держится ниже 24 гривен – 23,6.

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