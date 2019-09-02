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Финансовый "сплит": Зеленский поручил срочно принять согласованный с МВФ закон

2 сентября, 13:55

Верховная Рада должна рассмотреть документ во втором чтении

/ Фото: Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский обязал обеспечить принятие до 1 октября так называемый закон о "сплите". Этот документ должен внести изменения в украинское законодательство по регулировании рынков финансовых услуг. Заявление об этом прозвучало на совещании Зеленского с Кабмином и народными депутатами.

"Принять закон, который предусматривает распределение функций между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку – "сплит". Срок – до 1 октября 2019 года", – сказал Зеленский.

Он указал, что ответственными являются спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Как известно, согласно подписанному в конце 2018 года с МВФ меморандуму, Украина обязалась принять законопроект о "сплите". Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала его в первом чтении. А принятие документа во втором чтении постоянно откладывается.

Законопроект предусматривает разделение, или "сплит", функций Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет осуществлять регулирование компаний по управлению активами и негосударственных фондов: пенсионных, финансирования строительства, операций с недвижимостью.

Как известно, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. Новые переговоры с МВФ, как ожидается, состоятся в сентябре-2019. Украинские власти рассчитывают на договоренность о трех- или четырехлетней программе. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский уже провел встречу с представителями миссии МВФ.

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Источник: Интерфакс-Украина

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