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Финансовый стресс в Украине устремился к историческому минимуму

3 сентября, 10:08

Уровень напряжения в финансовой системе "потянулся" к посткризисным показателям 2010 года

/ Фото: пресс-центр НБУ

Индекс финансового стресса (ИФС) в Украине приблизился к историческому минимуму. Об этом сообщается в материалах Национального банка Украины (НБУ), который ранее также отметил рекордное падение рисков для работы банков.

По данным регулятора, текущий индекс свидетельствует об уменьшении напряжении в финансовом секторе. Этот показатель измеряет уровень напряжения в финансовой системе и предоставляет комплексную количественную оценку ее состояния, подчеркнули в НБУ.

Индекс финансового стресса

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Регулятор напоминил, что осуществляет расчет ИФС на основе анализа четырех сегментов финансового рынка:

В тренде
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  • банковского;
  • корпоративного;
  • государственных ценных бумаг;
  • валютного.

По каждому их этих сегментов рассчитывается субиндекс.

"Сейчас он (индекс. – Ред.) приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов. Постепенно двигались вниз все субиндексы, существенно снизился стресс в банковском секторе, в частности
составляющая ликвидности. Уменьшение субиндекса государственных ценных бумаг обусловлено ростом ликвидности
еврооблигаций Украины. Валютный субиндекс сократился вследствие укрепления курса гривни", – говорится в "Отчете о введении мер защиты на валютном рынке Украины".

К слову, о ситуации с банками в Украине читайте на сайте "Сегодня" в специалиальном материале "Много или мало банков в Украине: сколько их должно остаться". 

Ранее НБУ опубликовал итоги 23 лет хождения украинской национальной валюты – гривни:

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Источник: Сегодня

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