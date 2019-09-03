Финансовый стресс в Украине устремился к историческому минимуму

Индекс финансового стресса (ИФС) в Украине приблизился к историческому минимуму. Об этом сообщается в материалах Национального банка Украины (НБУ), который ранее также отметил рекордное падение рисков для работы банков.
По данным регулятора, текущий индекс свидетельствует об уменьшении напряжении в финансовом секторе. Этот показатель измеряет уровень напряжения в финансовой системе и предоставляет комплексную количественную оценку ее состояния, подчеркнули в НБУ.
Индекс финансового стресса
Регулятор напоминил, что осуществляет расчет ИФС на основе анализа четырех сегментов финансового рынка:
- банковского;
- корпоративного;
- государственных ценных бумаг;
- валютного.
По каждому их этих сегментов рассчитывается субиндекс.
"Сейчас он (индекс. – Ред.) приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов. Постепенно двигались вниз все субиндексы, существенно снизился стресс в банковском секторе, в частности
составляющая ликвидности. Уменьшение субиндекса государственных ценных бумаг обусловлено ростом ликвидности
еврооблигаций Украины. Валютный субиндекс сократился вследствие укрепления курса гривни", – говорится в "Отчете о введении мер защиты на валютном рынке Украины".
К слову, о ситуации с банками в Украине читайте на сайте "Сегодня" в специалиальном материале "Много или мало банков в Украине: сколько их должно остаться".
Ранее НБУ опубликовал итоги 23 лет хождения украинской национальной валюты – гривни:
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