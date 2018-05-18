Фонд гарантирования вкладов влез в гигантские долги: вернут ли украинцам депозиты

Почти 500 млрд гривен украинцы хранят на депозитных счетах. Более того, с начала 2018 года количество вкладов каждый день растет на 2%. Такие данные опубликовал Национальный банк Украины (НБУ). Но защищены ли деньги в банках? Ведь за последние четыре года обанкротились 96 отечественных финучреждений, а их вкладчики выстроились в очередь в Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ).

Банкопад в Украине начался в 2014 году. Руководство НБУ уверяло: очищает систему от ненадежных "карманных" банков", которые занимаются отмыванием денег. Таких банков в Украине оказалось почти 100. Вкладчикам вернули депозиты в рамках гарантированной суммы – сейчас это 200 тыс. гривен. Но многим пришлось ждать выплат по месяцами, и теперь украинцы все же опасаются нести деньги в банки.

В ФГВФЛ, который и гарантирует возврат сбережений в случае банкротства банков, говорят, что с начала банкопада вернули вкладчикам почти 90 млрд гривен и поэтому сами влезли в долги.

"В очень короткий промежуток времени мы были вынуждены совершать просто гигантские выплаты. Поэтому мы, как это и принято в мире, обратились к внешним заимствованиям – у НБУ и Министерства финансов. Сумма займов у Минфина у нас уже достигла 60 млрд гривен. Мы должны вернуть эти средства до 2031 года. Сумма процентов сверху составит 85 млрд гривен", – рассказал замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.

То есть, по словам Оленчика, Фонд должен правительству 145 млрд гривен. Деньги одалживали на коммерческих условиях, под высокий процент. Впрочем, в Минифине уверяют, что Фонд обязан в дальнейшем гарантировать выплаты клиентам обанкротившихся банков.

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А вот народные депутаты из профильного комитета парламента о проблеме знают, но винят предшественников – Валерию Гонтареву и Наталию Яресько. Нардеп Максим Поляков уверен, что они "уничтожили банковскую систему". Впрочем коллега Полякова – Руслан Демчак, уверяет, что чистить рынок от сомнительных банков было необходимо. И винит в нынешних проблемах собственников финучрежудений-банкротов.

"Думаю, все-таки встанет вопрос списания этих долгов Фонда Минфином. Надеюсь, рост бюджета Украины в будущем будет позволять сделать такое списание до 2031 года. Риска того, что ФГВФЛ не выполнит свои обязательства, нет", – считает Демчак.

В том, что ФГВФЛ будет и в дальнейшем возвращать украинцам вклады до 200 тысяч гривен в случае банкротства банков, уверен и экономист Юрий Нерубай.

"Любой вклад, который Фонд гарантирования должен выплатить, он выплатит. Вопрос в том, когда это будет сделано и сколько тогда эти деньги будут стоить", – отмечает Нерубай.

В том, что вкладчикам не стоит беспокоиться, уверяют и в самом Фонде гарантирования. Сейчас на счетах ФГВФЛ находится 15 млрд гривен. Даже при пессимистическом сценарии этих средств хватит, чтобы вернуть украинцам депозиты – массовых банкротств банков эксперты уже не прогнозируют.

К слову, верхний порог гарантированной суммы возмещения вкладов может вырасти в четыре раза - до 800 тыс. грн. При этом глава ФГВФЛ Константин Ворушились подчеркивал, что для повышения гарантированной суммы возмещения вкладов необходимо стабилизировать финансовое положение Фонда и не допустить потери активов неплатежепособных банков.

Кроме того, ранее в Украине запустили голландские аукционы для банковских активов. Специалисты считают, что редукцион позволяет установить реальную рыночную цену лота.