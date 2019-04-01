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Гривна укрепилась в первый день после выборов

Сегодня, 08:40

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: Данил Павлов, Сегодня
Гривна укрепилась в первый день после выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/601/24b/5c860124ba695.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/601/24b/5c860124ba695.jpg Финансы Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 1 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,21 грн;
1 евро – 30,57 грн;
10 российских рублей – 4,21 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 29 марта, курс доллара снизился на четыре копейки после роста на 17 копеек накануне. За неделю – с 25 марта – "зеленый" подорожал на 25 копеек.

Курс евро, в свою очередь, снизился с пятницы на одну копейку, а за неделю – подорожал на 10 копеек.

Стоимость 10 российских рублей снизилась c пятницу на одну копейку, а за неделю – на две.

В пятницу, 29 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос на пять и семь копеек в покупке и продаже соответственно. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,28/27,33 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 30,62/30,68 грн, повысившись на три и шесть копеек (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

В то же время, Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года курс составит 29,4 грн/долл. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. к концу 2021 года.

Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег НБУ, курс валют, курс гривни, курс доллара, курс евро, курс НБУ

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