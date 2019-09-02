Гривне исполняется 23 года: НБУ опубликовал видео-итоги

/ Фото: пресс-центр НБУ

В понедельник, 2 сентября, гривне исполняется 23 года – в этот день 1996 года она стала национальной валютой Украины.

В пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) напомнили, что денежная реформа продолжалась всего две недели – с 2 до 16 сентября 1996 года, после чего стала единственным платежным средством на территории Украины.

Реклама

"На момент замены одной денежной единицы на другую в обращении находилось 338,1 трлн карбованцев. В результате перехода на гривню было изъято 97% эмитированных до этого карбованцев (327,9 трлн крб). Вместо них Национальный банк Украины ввел в наличное обращение банкноты гривны на сумму более 3,1 млрд грн", – говорится в сообщении регулятора.

В НБУ отметили, что сейчас в наличном обращении находится 393,8 млрд грн, в том числе банкнот – 391,3 млрд грн (2,8 млрд шт.) и монет – 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

В тренде Самый молодой министр в новом правительстве: что нужно знать о Михаиле Федорове

"За эти годы гривня стала настоящим символом украинской государственности… Для Национального банка особенно важно, чтобы гривня была высококачественной, защищенной и надежной, а расчеты с ней – комфортными", – подчеркнули в Нацбанке.

Читайте также – Банкнота 1000 гривен создает риски: экономист объяснил, в чем проблема

НБУ добавил, что заботится о развитии гривни. По данным пресс-службы, началась оптимизация банкнотно-монетного ряда гривни, в результате которой количество номиналов сократится с 17 до 12 – из обращения исчезнут "серебристые" 1, 2 и 5 копеек, постепенно будут изыматься 25 копеек, мелкие банкноты в 1, 2, 5 и 10 гривен станут монетами, а в кошельках появится банкнота в 1000 гривен.

Читайте также – Что изменится для украинцев осенью: отмена школьной формы и банкнота в 1000 грн

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама