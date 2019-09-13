Гривня идет на взлет: доллар и евро обновили минимумы с августа и декабря 2016 года

/ Фото: пресс-центр НБУ

На сегодня, 13 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,83 грн;

1 евро – 27,22 грн;

10 российских рублей – 3,81 грн.

По сравнению со значениями четверга, 12 сентября, курс доллара снизился на 14 копеек после роста на девять копеек. Официальный курс "зеленого" достиг минимального значения с середины августа 2016 года (11 августа 2016 года доллар стоил 24,82 грн, а 12-го вырос до 24,85 грн). При этом за неделю – с 6 по 13 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 48 копеек. Ранее сайт "Сегодня" выяснил, что будет с долларом в сентябре. Аналитики при этом назвали главные риски для устойчивости гривни.

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Курс евро сегодня снизился на 25 копеек после того, как два дня держался на отметке 27,47 грн. С 6 по 13 сентября евровалюта подешевела на 77 копеек. Официальный курс евро достиг минимального значения с декабря 2016 года (1 декабря евро стоил 27,18 грн, а 2-го – 27,25 грн).

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Стоимость 10 российских рублей подешевела на одну копейку.

В четверг, 12 сентября, доллар на межбанковском валютном рынке подешевел на 16 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,76-24,78 грн (покупка/продажа). Евровалюта потеряла в цене семь копеек и к закрытию торговалась в диапазоне 27,32-27,34 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020-м – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023-м – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году средний курс гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021-м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год - 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз курса Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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