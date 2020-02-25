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Гривня падает: в Украине вырос курс доллара

25 февраля, 08:44

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 25 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,49 грн;
1 евро – 26,51 грн;
10 российских рублей – 3,75 грн.

Так, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на четыре копейки после того, как упал на три в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 18 по 25 февраля – американская валюта подорожала на четыре копейки.. При этом за неделю – с 17 по 24 февраля – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте.

Курс евро сегодня вырос на 10 копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей сегодня понизилась на девять копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 24 февраля, доллар подорожал на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,5/24,52 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на восемь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,57/26,6 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде
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Ранее новости "Сегодня" также разбирались, нужно ли украинцам бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

    Прогнозы курса доллара

    В госбюджете-2020 расчеты производились исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

    В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

    • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
    • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

    Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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    Источник: Сегодня

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