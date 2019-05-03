Гривня укрепилась: в НБУ назвали причины снижения курса доллара

Нацбанку удалось запастись иностранной валютой

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Гривня в апреле 2019 года укрепилась к доллару на 2,3% по сравнению с мартовским курсом, а к евро – на 3,1%. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ). Регулятор установил курс доллара на 3 мая на уровне 26,56 грн.

"Предложение иностранной валюты от клиентов банков превышало спрос на нее, в частности, благодаря рекордному притоку иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ", – пояснили в НБУ.

При этом Нацбанк осуществлял интервенции на валютном рынке. Это делается для пополнения международных резервов и сглаживания чрезмерных колебаний на рынке. По итогам апреля НБУ купил на валютном рынке почти на 300 млн долларов больше, чем продал.

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Кроме того, на курс гривни влияла ситуация на мировых финансовых рынках. Так, условия для стран с развивающимися рынками, за исключением последней декады месяца, оставались благоприятными благодаря смягчению монетарной политики ведущими центральными банками.

"Однако появление положительных экономических данных США на фоне слабых данных еврозоны обусловили стремительное укрепление доллара. В результате в конце апреля большинство валют стран с развивающимися рынками девальвировали", – подчеркнули в НБУ.

Напомним, ранее эксперты объясняли "Сегодня", что будет в мае с курсом гривни, а также с ценами:

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