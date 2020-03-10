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Гривню удерживали от обвала, а доллар и евро взлетели в цене: курс НБУ

10 марта, 16:17

Виктория Подолянец

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 11 марта

На среду, 11 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

10.0311.03Изменение
1 доллар США24,92 грн25,31 грн+ 0,39

Таким образом, по сравнению со значениями 10 марта, курс доллара увеличился сразу на 39 копеек после роста на 3 копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – со 3 марта по 11 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 50 копеекйки.

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Курс евро на 11 марта повысился на 56 копеек – с 28,23 до 28,79 гривни за евро.

В тренде
Гривню удерживали от обвала, а доллар и евро взлетели в цене: курс НБУ

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, следует ли украинцам скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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