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Гройсман – о решении суда по "Привату": Деньги вкладчиков и государства нужно сохранить

Сегодня, 17:09

Премьер-министр напомнил, что после национализации на ПриватБанк пришлось потратить миллиарды гривен

Фото: AFP

Деньги вкладчиков "Привата" должны быть сохранены. Об этом заявил премьер-министр Украины Владмир Гройсман, комментирируя решение суда об отмене национализации ПриватБанка в эфире телеканала "Прямой".

"Меня интересует вопрос сохранения денежных средств вкладчиков, а также государственных ресурсов. Решение, которое рассматривал СНБО по решению Нацбанка, предусматривало спасение и докапитализацию банка государством – чтобы обеспечить стабильность средств вкладчиков. Что в результате и было сделано. Хочу напомнить, что государство докапитализировало этот банк на 155 млрд гривен. Фактически он находится сейчас в очень хорошем состоянии", – отметил Гройсман.

Он также добавил, что суд по "Привату" еще не завершен.

"Во-первых это решение не вступило в законную силу. Во-вторых, оно будет оспорено в соответствии с процедурами. И то, что я вижу – НБУ и Министерство финансов абсолютно уверены в своей правовой позиции", – сказал Гройсман.

Напомним, Министерство финансов и Нацбанк будут оспаривать решение суда о признании национализации "Привата" незаконной. В ведомствах уверяют, что недостаток в капитале ПриватБанка был обнаружен по результатам стресс-тестирования и подтвержден результатами инспекционной проверки, проведенной независимой международной аудиторской компанией. При этом, по данным властей, национализация ПриватБанка была проведена в соответствии с законом и одобрена международными партнерами Украины, а потому обратный процесс невозможен.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура состоялась за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. В Минфине и НБУ уже тогда заявляли, что переход в госсобственность являлся единственным возможным вариантом спасения финучреждения.

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Тег вклады, депозиты, ПриватБанк, национализация, Гройсман, Владимир Гройсман, национализация ПриватБанка , приват, решение суда

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