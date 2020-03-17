Худший день с 1987 года: на американском фондовом рынке произошел рекордный обвал

На днях коронавирус обвалил европейский фондовый рынок. Теперь настала очередь американских фондовых площадок. Так, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% в понедельник, 17 марта, по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2997,10 пункта (12,93%) и остановился на отметке 20 188,52 пункта. Это крупнейшее сокращение индекса в процентном исчислении по итогам сессии со времен так называемого черного понедельника, 19 октября 1987 года. В этот день Dow Jones снизился на 22,6%. При этом данный индекс никогда в истории не терял сразу так много пунктов, как в понедельник.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 324,89 пункта (11,98%) и оказался на отметке 2386,13 пункта. Для данного индекса это также худший результат с 19 октября 1987 года. Тогда сокращение составило более 18%.

Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 970,28 пункта (12,32%), до 6904,59 пункта. Это крупнейшее падение по итогам сессии за все время существования индекса.

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Нефть марки WTI подешевела – к 16:59 по времени Восточного побережья цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на 3,04 доллара (9,58%), до 28,69 доллара.

Как отметил аналитик японской финансовой корпорации Mizuho Вишну Варатан, инвесторов не обнадежило решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка в стране, снизить ставку до 0-0,25% из-за рисков, возникающих на фоне распространения коронавируса. По его словам, "применение самых решительных мер" ФРС "не стало прочной опорой для рынка".

"На рынках могли посчитать действия ФРС проявлением паники, это усилило имеющиеся страхи", – приводит слова Варатана агентство Associated Press.

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"Невозможно сказать, когда и как мы достигнем низшей точки", – отметила руководитель аналитической компании Quill Intelligence Даниэль Димартино Бут.

"Именно так выглядит паника, – сообщил журналистам газеты Wall Street Journal президент американской инвестиционной компании Caliber Financial Partners Патрик Хили. - Не имеет значения, что ФРС предприняла на выходных или что она могла бы сделать, итоги торгов свидетельствуют о страхе и неуверенности".

"Успокоить рынки сейчас может только снижение числа случаев заражения коронавирусом", - сказал он.

Ранее глава фонда Berkshire Hathaway, легендарный инвестор Уоррен Баффет завил, что несмотря на серьезное падение акций американских и европейских компаний, ситуация на мировых финансовых рынках выглядит не так плохо, как во время кризисов 1987 и 2009 годов.

О том, как в США борются с коронавирусом смотрите в сюжете:

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