В 2008-м было страшнее: легендарный инвестор рассказал об обвале мировых рынков

Баффетт пока не видит слишком сильной финансовой паники

Несмотря на серьезное падение акций американских и европейских компаний, ситуация на мировых финансовых рынках выглядит не так плохо, как во время кризисов 1987 и 2009 годов. Такое мнение выразил глава фонда Berkshire Hathaway, легендарный инвестор Уоррен Баффет, пишет Yahoo! Finance.

По словам Баффетта, все последствия распространения коронавируса и провала сделки ОПЕК+, за которым последовало падение нефтяных котировок, будут видны на рынках позднее, поскольку они быстро реагируют на новости.

Баффетт назвал недавний рыночный шок "двойным ударом", но крах в октябре 1987 года, который инвестор охарактеризовал как "финансовую панику", по его мнению, был намного хуже. Что касается обвала рынка осенью 2008 года, Баффет сказал, что "это было гораздо страшнее, чем все, что произошло 9 марта".

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Как известно, американские акции 9 марта показали худшие результаты после финансового кризиса 2008 года. 12 марта фондовый рынок США продемонстрировал рекордный обвал из "черного" понедельника 1987 года. А цены на нефть 9 марта упали более чем на 30% после разразившейся ценовой войны между ОПЕК и ее союзниками. По сравнению с началом января 2020 цена нефти уже снизилась вдвое.

Как сообщалось, распространение коронавируса в мире послужило спусковым крючком для начала финансового кризиса. При этом экономист Юрий Городниченко считает, что Украина сможет избежать серьезных последствий финанасового кризиса. Для этого, по мнению эксперта, нужно предпринять ряд важных шагов.

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