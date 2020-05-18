Игра на укрепление: эксперт рассказал, чего ждать от гривни и доллара

За неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка. Так, официальный курс НБУ упал с 26,82 до 26,64 грн (-0,7%), спрос/предложение доллара на межбанке – с 26,82/26,84 до 26,57/26,59 грн (-0,9%), а средние курсы в банках – с 26,76/27,05 до 26,54/26,81 грн (-0,8%/-0,9%). Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Курс доллара на межбанке и наличном рынке устойчиво снижался в течение всей недели. Причиной стали сокращение спроса на валюту как со стороны населения, так и со стороны компаний-импортеров. Кроме того, приближение перспектив заключения нового соглашения с МВФ толкает валютных спекулянтов играть на укрепление гривни", – объяснил такую динамику Иосуб.

Аналитик считает, что гривня продолжит крепнуть и в ближайшие дни.

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,3 грн, а наличный доллар в банках – около 26,3/26,6 грн", – отметил Иосуб.

Как сообщалось, другой эксперт также считает, что на валютный рынок пришла стабильность, и также связывает ее с низкой ликвидностью.

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Также аналитики ранее отметили, что доллар может подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита.

О том, как сейчас обстоят дела с турпоездками и чего ожидать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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