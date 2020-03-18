Из-за коронавируса доллар в России побил рекорд за четыре года

Пока украинская гривня нащупывает минимум за девять месяцев, российский рубль показывает куда более стремительное падение по отношению к доллару США и евро. Валюта РФ теряет в цене на фоне продолжающегося выхода инвесторов из рисковых активов и снижения цен на нефть из-за опасений за состояние мировой экономики.

Так, 18 марта первые сделки по доллару в России прошли в диапазоне 75,9-76,44 рубля. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 86,75 копейки и составил 76,31 рубля за доллар. В последний раз доллар столько стоил 29 февраля 2016 года. Чуть позднее курс доллара преодолел отметку 79 рубля впервые с 12 февраля 2016 года. Евро в России подорожал на 1,1 рубля до 84 рубля.

Рынок акций РФ также открылся дальнейшим снижением цен вслед за откатом фондовой Азии и нефти – Brent тестирует уровни ниже 29 долларов за баррель; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-2,2%, причем первый откатился ниже 2200 пунктов.

Реклама

В цене потеряли и рублевые акции крупнейших российских компаний – "Роснефти" (-4,1%), "Газпром нефти" (-3,8%), "Аэрофлота" (-3,4%), ВТБ (-3,2%), "НОВАТЭКа" (-2,8%), ПАО "Полюс" (-2,8%), "РусГидро" (-2,5%), "Башнефти" (-2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,4%), "Россетей" (-2,4%).

В тренде В Украине отменяют все внутренние перевозки

По словам аналитиков, инвесторам необходимо увидеть, что число инфицированных COVID-2019 начало снижаться, прежде чем мировые рынки смогут найти дно.

Напомним, российская экономика страдает из-за резкого падения цен на нефть. Стоимость черного золота, в свою очередь, падает из-за ожиданий инвесторов, что спрос на нефть резко просядет на фоне ограничений, которые вводятся из-за распространения коронавируса. Речь идет, в частности, об ограничениях на передвижение через границы, что напрямую бьет по транспортной, туристической и торговой отраслям. К слову, Россия уже оказалась в числе стран, которые закрыли свои границы.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама