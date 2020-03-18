Нефть на дне: мировые цены стремительно падают

Котировки нефти снижаются утром 18 марта, фьючерсы на акции американских компаний тоже падают, а азиатские рынки акций движутся разнонаправленно. Все это происходит на фоне резких колебаний настроений инвесторов из-за распространения коронавируса и мер, с помощью которых страны с ним борются.

Так, к 9:05 по киевскому времени майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели до 28,30 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упали в цене до 26,68 доллара за баррель.

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Эксперты AxiCorp отмечают, что глобальный спрос на нефть продолжит падать на фоне закрытия границ многими государствами из-за коронавируса, а также уходом на карантин людей и целых компаний. По оценкам IHS Markit, избыток мирового предложения нефти в период с февраля по май 2020 года может составить от 4 млн баррелей в месяц до 10 млн баррелей в месяц.

"Таким образом, если Саудовская Аравия будет следовать своему плану резкого наращивания добычи, она будет делать это на фоне крайне низкого спроса из-за блокировки целых отраслей экономики", – заявил MarketWatch аналитик по энергетическому сектору IHS Маршалл Стивенс.

Напомним, в целом в США не исключают, что экономический урон от коронавируса превзойдет последствия кризиса 2008 года. Сейчас Белый дом разрабатывает пакет стимулирующих мер на фоне эпидемии коронавируса и ее разрушительных последствий для американской экономики. Кроме того, ФРС США из-за коронавируса снизила ставку почти до нуля.

Как сообщалось, в Украине введен общенациональный карантин, однако президент Владимир Зеленский подчеркивает: это не означает, что страна остановилась:

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