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Как будут работать банки на Пасху и майские: появился график

Сегодня, 13:02

Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля

Фото: пресс-центр НБУ
Как будут работать банки на Пасху и майские: появился график //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg Финансы Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал график работы системы электронных платежей регулятора и банковской системы из-за переноса рабочих дней в 2019 году. Он размещен на сайте регулятора 2 апреля.

Согласно календарю:

  • 27 апреля (суббота) – выходной;
  • 28 апреля (воскресенье, Пасха) – выходной;
  • 29 апреля (понедельник) – выходной;
  • 30 апреля (вторник) – выходной, рабочий день с этого дня переносится на субботу, 11 мая.
  • 1 мая (среда) – выходной;
  • 2 мая (четверг) и 3 мая (пятница) – рабочие дни;
  • 4 мая (суббота) и 5 мая (воскресенье) – выходные;
  • 6 мая (понедельник), 7 мая (вторник) и 8 мая (среда) – рабочие дни;
  • 9 мая (четверг) – выходной;
  • 10 мая (пятница) – рабочий день;
  • 11 мая (суббота) – рабочий день, отработка за 30 апреля;
  • 12 мая (воскресенье) – выходной.

НБУ также отмечает, что банки должны:

  • сообщить клиентам о собственном режиме работы в указанные дни;
  • организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов, а также организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

Календарь рабочих дней банковской системы НБУ / пресс-служба регулятора
Календарь рабочих дней банковской системы НБУ / пресс-служба регулятора

Кроме того, по данным регулятора, дни работы системы электронных платежей НБУ переносятся с:

  • понедельника, 30 декабря — на субботу, 21 декабря;
  • вторника, 31 декабря — на субботу, 28 декабря.

При необходимости 30 апреля, 30 и 31 декабря 2019 года банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня.

Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля.

Напомним, "Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов на Пасху и майские праздники. 

Как покрасить яйца куркумой, смотрите в сюжете:


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Тег НБУ, Пасха, выходные, майские праздники

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