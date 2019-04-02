Как будут работать банки на Пасху и майские: появился график
Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал график работы системы электронных платежей регулятора и банковской системы из-за переноса рабочих дней в 2019 году. Он размещен на сайте регулятора 2 апреля.
Согласно календарю:
- 27 апреля (суббота) – выходной;
- 28 апреля (воскресенье, Пасха) – выходной;
- 29 апреля (понедельник) – выходной;
- 30 апреля (вторник) – выходной, рабочий день с этого дня переносится на субботу, 11 мая.
- 1 мая (среда) – выходной;
- 2 мая (четверг) и 3 мая (пятница) – рабочие дни;
- 4 мая (суббота) и 5 мая (воскресенье) – выходные;
- 6 мая (понедельник), 7 мая (вторник) и 8 мая (среда) – рабочие дни;
- 9 мая (четверг) – выходной;
- 10 мая (пятница) – рабочий день;
- 11 мая (суббота) – рабочий день, отработка за 30 апреля;
- 12 мая (воскресенье) – выходной.
НБУ также отмечает, что банки должны:
- сообщить клиентам о собственном режиме работы в указанные дни;
- организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов, а также организовать их подкрепление наличными различных номиналов.
Кроме того, по данным регулятора, дни работы системы электронных платежей НБУ переносятся с:
- понедельника, 30 декабря — на субботу, 21 декабря;
- вторника, 31 декабря — на субботу, 28 декабря.
При необходимости 30 апреля, 30 и 31 декабря 2019 года банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня.
Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля.
Напомним, "Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов на Пасху и майские праздники.
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