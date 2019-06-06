Как должны работать государственные банки в Украине: объяснения экономистов
Новости "Сегодня" узнавали, что такое банки второго уровня и почему таким может стать даже НБУ
Доля государственных банков в Украине слишком высокая, но эту проблему можно решить путем, изменив роль и функции госбанков. Такое мнение в комментариях сайту "Сегодня" выразили эксперты – замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило и экономист Борис Кушнирук.
Как считает Жалило, высокая доля государственных банков допустима, если изменится принцип их работы и модель денежно-кредитной политики по отношению к таким финучреждениям.
"После национализации ПриватБанка у нас чрезмерно большая часть государственного капитала в банковском секторе. Я не думаю, что она должна быть такой. Но если иметь такую часть, должна быть другая модель денежно-кредитной политики относительно госбанков. Нужно активнее использовать этот ресурс, чтобы направлять банковский сектор на реализацию стратегических задач. Сейчас денежно-кредитная политика базируется на рыночных принципах при минимальном вмешательстве государства, с использованием модели инфляционного таргетирования в ее классическом виде. Речь идет о том, чтобы никоим образом не выделять государственные банки из общего ряда. При такой политике особого смысла в государственной собственности нет", – считает Жалило.
С ним соглашается и Кушнирук, который уверен, что госбанки нужно ограждать от конкуренции друг с другом.
"Я считаю абсурдом, когда государственные банки начинают конкурировать между собой за клиентов. Это неправильно. Там должна быть четкая сегментация, в каких секторах рынка какой банк должен работать. Например, он выдает кредиты малому и среднему бизнесу, но не выдает кредиты для населения. Или он работает для населения. Или занимается кредитованием энергосбережения и ограниченного количества госпредприятий, связанных с этим. Или операциями с экспортным финансированием. Даже на переходный период стоит установить модель, при которой госбанки не будут конкурировать за клиентов. А если одна рука конкурирует с другой, значит, проблема в голове", – объясняет Кушнирук.
По мнению экономиста, государственные банки в Украине должны стать так называемым банками "второго уровня".
"Я не сторонник государственных банков. Кроме так называемых банков второго уровня. Они не занимаются прямым кредитованием физических и юридических лиц. Пример банка второго уровня – ЕБРР. Он напрямую фактически никого не кредитует. Он аккумулирует деньги и выдает банкам под конкретные проекты или под конкретное направление, например поддержка малого бизнеса, проекты энергосбережения и т.п. Банком второго уровня может быть, например, Земельный банк или даже центробанк (НБУ). Он мог бы выдавать деньги под конкретные проекты как банк второго ровня", – считает Кушнирук.
Он объясняет, что банки второго уровня не несут больших рисков, могут дешевле привлекать финансирование и выдавать эти деньги как кредиты банкам первого уровня.
"Банки второго уровня могут быть государственными, я сторонник таких банков. Модель государственных банков второго уровня – это правильная модель. Но к ней нужно прийти. Для этого нужно или создать такие банки, или постепенно выводить их с первичного уровня", – отмечает экономист.
Жалило признает, что в Украине уже есть попытки реализовывать программы поддержки малого бизнеса через госбанки, например Укрэксимбанк. Но, по словам эксперта, целостной политики в этом вопросе нет.
Подробнее о ситуации с банками в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Много или мало банков в Украине: сколько их должно остаться".
Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский встретился с главами ведущих иностранных банков в Украине.
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