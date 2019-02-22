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В НБУ раскрыли подробности приватизации госбанков

Сегодня, 06:01

По словам Рожковой, ожидается, что сделка по Укргазбанку будет закрыта до 2020 года

Фото: пресс-центр НБУ
В НБУ раскрыли подробности приватизации госбанков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg Финансы По словам Рожковой, ожидается, что сделка по Укргазбанку будет закрыта до 2020 года

Лучший вариант приватизации государственных банков Украины состоит в том, чтобы долю в них имели международные финансовые группы, так как они обеспечивают высокие стандарты управления.

Об этом заявила первый заместитель председателя правления Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью "НВ Бизнес".

Она напомнила, что International Finance Corporation (IFC) – Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, – уже объявила о вхождении в Укргазбанк.

"Минфин, банк и IFC долго шли к этому, проделав большую работу и структурировав баланс. Давайте держать кулаки, чтобы сделка состоялась", – сообщила зампредправления НБУ.

По ее словам, государственными банками также заинтересовался Европейский банк реконструкции и развития.

"Ожидаем, что до 2020 года по Укргазбанку будет закрыта сделка. Также в стратегию развития госбанков заложена частичная приватизация Ощадбанка до 2020 года. И с 2022 года запланирована приватизация ПриватБанка, поскольку по нему нужно пройти все судебные риски", – заключила Рожкова.

Напомним, Министерство финансов Украины нацелено на сокращение до конца 2022 года доли госбанков в совокупных активах банковской системы до 24% с 55% – такой план закреплен в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора.

Планы Министерства предусматривают, что сокращение доли госбанков в банковском секторе Украины будет достигнуто за счет полного выхода государства из капитала Укргазбанка и ПриватБанка к концу 2022 года.

В феврале 2019 года Минфин сообщил о начале процедуры приватизации Укргазбанка.

В государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен от доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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Тег НБУ, приватизация, госбанки, Рожкова

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