Как обменять изношенные гривни на новые: эксперимент "Сегодня"

В каких банках принимают старые и порванные деньги, и что делать, если в кассе нет нужного номинала

Нацбанк готовится вывести из обращения монеты номиналом 25 копеек. По словам банкиров, это значительно упростит наличные расчеты. С 1 октября монета уже не будет платежным средством, однако ее можно будет сдать в банк еще в течение трех лет. Такая же судьба ожидает и старые железные и бумажные одну и две гривны. Рассчитаться нельзя будет гривной образца 1996 года, а также банкнотами, выпущенными до 2003 года. А еще с сентября Нацбанк обязал все без исключения банки принимать изношенные гривны на обмен. Корреспонденты новостей "Сегодня" решили проверить, берут ли в кассах надорванные банкноты и истертые монеты?

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Позволив сдавать ко всем финучреждений непригодны банкноты, Нацбанк установил критерии износа.

"Должен быть обязательно четко прописан номинал, купюра должна быть целостная. То есть, если у вас допустим есть одна треть бумажки, то однозначно вам ее не поменяют. А если они порваны и склеены – у вас все равно это примут", – объясняет член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Сегодня идем к банкам, чтобы сдать старые банкноты. Взамен получаем монеты.

"Металлические деньги просто значительно долговечнее, чем бумажные. Дальше банк сдает эти деньги в национальный банк Украины, а оттуда – на монетный двор для дальнейшей утилизации. Они уничтожаются, и полученная бумага идет на дальнейшую переработку для печати новых денег", – отмечает эксперт.

Сколько Нацбанк утилизирует купюр – столько же и отпечатывает. Сдать без комиссии можно только национальную валюту. Остальные средства придется менять под 10% комиссии.

Корреспонденты новостей "Сегодня" посетили несколько отделений банков. И все деньги, что хотели, обменяли на новые. Быстро и без очередей. Единственная проблема – у кассиров не всегда есть в наличии востребованный номинал. В таких случаях приходится прогуляться до другого банка.

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Напомним, Нацбанк уже вывел из обращения "серебристые" монеты 1, 2 и 5 копеек; банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен постепенно заменяются монетами; банкноты номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 гривен осовременили свой дизайн и защиту; в кошельках появилась новая банкнота высокого номинала – 1000 гривен.

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