Как заработать на облигациях внутреннего займа: советы эксперта

Облигации внутреннего займа купить можно только через посредника

Как заработать на облигациях внутреннего займа: советы эксперта 2019-01-22T13:55:00+02:00 Финансы Облигации внутреннего займа купить можно только через посредника

Тем, кто боится нести деньги в банк, эксперты советуют вкладывать в облигации внутреннего займа. Это такие электронные бумаги, которые выпускает Минфин и гарантирует государство.

На прошлой неделе журналисты "Сегодня" спросили у народных депутатов, куда они вкладывают свои свободные деньги. Самым эффективным инструментом парламентарии назвали облигации внутреннего государственного займа.

"Они полностью гарантируются государством и не облагаются подоходным налогом", – говорит Руслан Демчак, народный депутат.

Но купить такие ценные бумаги без посредников невозможно. В государственном банке подтвердили, облигациями торгуют, однако, только от миллиона гривен. На меньшую сумму облигации не продадут.

В Инвестиционном фонде говорят, порог вхождения - 50 тысяч грн. Но придется оплачивать услуги инвестфонда – комиссия 0,2% за услуги трейдера. Также есть еще несколько обязательных платежей: это и вознаграждение за открытие счета, и оплата его обслуживания и биржевой сбор, и услуги депозитарного учреждения. С такими расходами вместо прибыли можно получить убытки.

Экономический эксперт Тарас Козак советует, прежде всего, спрашивать о размере комиссий и чистой прибыли.

"Ищите брокера, инвесткомпанию или банк, который берет за покупку ценных бумаг небольшую сумму – 200 грн плюс-минус. Спрашивайте у брокера, какая у вас получается эффективная доходность", – говорит Тарса Козак, экономический эксперт.

Купить можно и одну облигацию. Однако она прибыли не принесет из-за комиссии посредника.

По подсчетам эксперта, выгодным может быть вклад от 30 тысяч гривен. За год на нем можно заработать от пяти с половиной тысяч. А вот на депозите – до четырех с половиной тысяч, то есть минимум на тысячу меньше. Ведь с прибыли от обычного вклада взимается налог в 18%. А с прибыли от облигаций внутреннего займа – нет.

Ранее мы уже писали о том, куда будет выгодно вкладывать деньги.

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