Какими будут монеты 1, 2, 5 и 10 гривен: НБУ показал замену бумажным деньгам

По цвету и размеру новые монеты будут заметно отличаться от монет других номиналов

Национальный банк Украины (НБУ) презентовал технические характеристики и дизайн новых монет. НБУ планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов. Монеты войдут в оборот уже в апреле.

"Новые оборотные монеты будут серебристого цвета, будут небольшими, легкими и удобными для расчетов. Работая над их дизайном, мы решили быть последовательными и сохранить портреты выдающихся украинских личностей, которые изображены на соответствующих банкнотах. На реверсе монеты номинальной стоимостью 1 гривня изображен портрет князя Владимира Великого, 2 гривни – князя Ярослава Мудрого, 5 гривен – гетмана Богдана Хмельницкого, 10 гривен – гетмана Ивана Мазепы", – заявил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко.























Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

На аверсе всех монет изображен малый Государственный герб Украины (трезубец), номинал, название страны-эмитента (Украина) в обрамлении орнамента.

По цвету и размеру новые монеты заметно будут отличаться от монет других номиналов, что поможет легко определять номинал.









Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Среди элементов защиты монеты – дизайн аверса и реверса, оформление гурта (тип рифления) и мелкие элементы изображений, которые сложно воспроизвести в кустарных условиях.

"Во время автоматизированного пересчета монет на специальном оборудовании для их идентификации используются технические характеристики – размер и вес, а также так называемая электромагнитная подпись – электронный сигнал, характерный для того или иного материала", – пояснил Зайвенко.

Напомним, Национальный банк прекращает чеканку мелких монет 1, 2, 5, 10 и 25 копеек с 1 июля 2018 года. Монеты будут постепенно выводиться из оборота.