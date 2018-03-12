В Украине бумажные гривни заменят монетами: названы номиналы

Украинцы смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты постепенно не заменят банкноты из обращении

Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.

"14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", – сообщается на сайте НБУ.

По информации регулятора, украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении.

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Нацбанк напомнил, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.

Ранее стало известно, что несмотря на обесценивание гривни почти в 15 раз с момента введения национальной денежной единицы 2 сентября 1996 года, Национальный банк Украины (НБУ) пока не планирует изымать из обращения 1 и 2 копейки, а вопрос ввода в оборот 1000-гривневой купюры не комментирует.

Между тем, украинская гривня на сегодняшний день недооценена на 69,5%. Об этом свидетельствует свежий "Индекс Биг Мака" (The Big Mac Index), ежегодно составляемый изданием The Economist.