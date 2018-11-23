Какой курс доллара заложили в бюджет-2019: финальная цифра

Предполагается, что гривня в следующем году окрепнет

Прогнозный курс доллара в Украине на конец 2019 года составляет 29,4 грн. Такие расчеты содержатся в законопроекте № 9000 о госбюджете на 2019 год, который Верховная Рада приняла в шесть утра 23 ноября.

Так, в проекте бюджета-2019 отмечается, что расчеты о состоянии государственного долга произведены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн. Этот показатель не изменился с момента подготовки бюджета-2019 к первому чтению.

Стратегия управления государственным долгом Украины также предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.





Сегодня, 23 ноября, официальный курс доллара в Украине установлен на уровне 27,74 грн. В бюджете на 2018 год прогнозный курс доллара прописывался на уровне 30,1 грн.

А вот согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл.

Напомним, рост украинской экономики в 2019 году в бюджет-2019 предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.