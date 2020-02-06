Купить товар и получить деньги назад: как воспользоваться кэшбэком в Украине

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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Многие сталкивался с рекламой, где предлагали воспользоваться услугой кэшбэк, т.е. купить определенный товар и получить обратно заранее установленный процент от суммы покупки. Украинцы к таким акциям относятся насторожено и не особо верят в то, что им могут вернуть потраченные деньги. Тем не менее, с каждым годом услуга становится все популярнее. Сайт "Сегодня" подробно рассказывает, что такое кэшбэк и как им воспользоваться.

Что такое кэшбэк

Как мы уже говорили, кэшбэк ­– это возврат части средств после каждой покупки. Кэшбэк может предоставлять непосредственно банк, в котором вы обслуживаетесь, магазин, в котором совершаете покупку, или же глобальный сервис.

Если говорить о банках, то у каждого банка есть партнерские заведения, в которых действует программа по возврату части средств. В таком случае, для того, чтобы воспользоваться кэшбэком, достаточно изучить список партнерских заведений и покупать именно в них.

"Для того, чтобы воспользоваться данным инструментом, нужно знать список партнерских заведений банка-эмитента пластиковой карты покупателя или заведений, у которых в программах лояльности действует программа кэшбэка, в рамках которой проценты от покупок перечисляются и накапливаются на бонусном счету покупателя, или же возвращаются ему в виде денег. Как правило, информацию о партнерских заведениях предоставляет непосредственно финансовое учреждение, а торговые сети, которые используют данный инструмент, также об этом уведомляют", — говорит в комментарии сайту "Сегодня" Вадим Бардась, аналитик European Analytical Centre.

Сейчас многие банки выпускают кредитные и дебетовые карты, на которых подключена услуга кэшбэка. Что касается процента возврата средств, то он бывает разным – где-то устанавливается всего 1% возврата потраченных на покупку денег, где-то эта цифра может достигать даже 30%.

Надежда Кирияк, директор Департамента продуктов и процессов в компании UAPAY отмечает, что для банков опция кэшбека является способом простимулировать их клиентов к использованию карт и кредитных лимитов.

"Размер кэшбека варьируется от 0,5% до 20% и даже 30%. Кешбек в размере 0,5-1% обычно актуален для широких категорий товаров и услуг. А вот если его размер выше (5-20%), тогда он распространяется на определенные категории товаров, либо действует в рамках партнерских программ с определенными магазинами или розничными сетями. Стоит заметить, что у всех банков есть ограничения по сумме возврата — как правило, не более 500 грн в месяц", — комментирует ситуацию Кирияк.

Помимо банков, есть и крупные кэшбэк-сервисы. В одном из них нам рассказывают, что кэшбэк-сервис приводит в магазин клиентов (помогая магазинам сокращать бюджет на маркетинг-продвижение) и получает комиссию от магазина. За это сервис получает свою комиссию и отдает часть денег покупателям.

"Кэшбэк — это часть денег, которая возвращается за онлайн-покупки. Допустим, вы купили ботинки за 2 000 грн через интернет-сервис с кэшбэком 5%. Обратно вы получите 100 грн в виде кэшбэка. Иными словами, вы возвращаете свои же деньги", — рассказывают нам.

Как воспользоваться кэшбэком

Условия использования кэшбэка достаточно разные и с различными ограничениями. Например, в одном из сервисов онлайн-заказа такси нам рассказали, что все клиенты, которые совершают заказы в классах "Стандарт", "Комфорт" или выше, получают возврат средств на свой бонусный счет в аккаунте в приложении в размере 5% от стоимости поездки.

"Эти средства можно накапливать, чтобы потом рассчитаться ими за поездку. Т.е. если у клиента сумма кэшбэка покрывает стоимость поездки, он может выбрать данный способ оплаты в приложении, чтобы оплатить поездку в любом классе. Такая возможность действует только для клиентов, которые делают заказ в приложении, в котором необходимо пройти стандартную процедуру регистрации. В нашем сервисе есть клиенты, которые накапливали до 1000 грн кэшбэка, а затем использовали для оплаты поездок. Другие же клиенты используют его сразу, как только могут оплатить минимальную по расстоянию поездку", — отмечают в компании.

Что касается кэшбэка от банка, здесь тоже все просто. Ведь, как мы уже говорили, у банка есть свои партнерские заведения, где можно что-то купить, и деньги автоматически вернутся на карту. Но о более детальных условиях нужно узнавать непосредственно на сайтах самих банков, которыми вы пользуетесь.

"Банк предлагает клиенту некую программу лояльности через возврат части средств, потраченных клиентом (в некоторых случаях и кредитных средств) на покупки посредством оплаты банковской картой, эмитированной банком. Возврат денег на вашу карту будет зачислен только после того, как вы подтвердили покупку. И, соответственно, если вам покупка не подходит, и вы оформили "возврат" — "кэшбэк" не будет зачислен на счет", — поясняет механизм работы Павел Матияш, заместитель директора по развитию бизнеса Activitis.

Он добавляет, что чаще всего банки устанавливают лимит на максимально возможный кэшбэк за период – в основном за месяц. Таким образом, банк ограничивает возможности клиента злоупотреблять кэшбэком.

На одном из крупнейших украинских интернет-сайтов кэшбэка отмечают, что для того, чтобы воспользоваться кэшбэком на онлайн-ресурсе, достаточно будет зарегистрироваться там, создать учетную запись и совершать все покупки именно оттуда.

"Стоит заметить, что деньги на бонусном счету, полученные в результате кэшбэка, не всегда хранятся бессрочно: все зависит от банка или магазина. В некоторых случаях бонусы "сгорают", если их не конвертировать в реальные деньги или в покупки в течение 3-12 месяцев", — рассказывают в компании.

На сайте добавляют, что средний кэшбэк составляет около 4%. Может показаться, что сумма небольшая, но если покупать с кэшбэком онлайн хотя бы раз в месяц, за год можно накопить от 3 000 грн.

Насколько кешбэк популярен в Украине

Несмотря на то, что кэшбэк – это, по факту, живые деньги, а не условные скидочные купоны, которые вам могут никогда так и не понадобиться, украинцы пока не слишком активно пользуются этой услугой. А вот в Европе и США кэшбэк уже давно стал очень популярным и повсеместным.

"Кешбэк — быстроразвивающийся сервис в Украине. Самое большое ограничение в использовании этого сервиса в том, что, согласно отчетам аналитиков, около 37% украинского населения не имеет банковских карт, а значит, не может и расплачиваться ими", — отмечает Надежда Кирияк.

Она добавляет, что популярность такого сервиса растет с каждым днем. Можно утверждать, что все основные игроки в финансовой индустрии и в ритейле в той или иной мере предоставляют кэшбэк.

"В Украине порядка 5-7 банков развивают с разной успешностью свои программы кэшбэка на "карточках". Отметим лишь, что у каждого банка свой набор магазинов, товаров и услуг, при покупке которых вы можете рассчитывать на кэшбэк. Таким образом, каждый волен выбирать, исходя из своего образа жизни и предпочтений, наиболее выгодную ему программу, но в любом случае также не стоит забывать о тарификации других сервисов, которые вы получаете с карточкой того или иного банка, будь то возможность получения кредитного лимита, перевода своих средств или других популярных услуг", — рассказывает Павел Матияш.

По данным исследования проведенного одним из популярных в Украине кэшбэк-сервисов, за 2019 год украинцы сделали 3,3 млн заказов с кэшбэком. И это в два раза больше, чем в прошлом году. Большинство заказов оформляли в ноябре и августе во время крупных распродаж "вack to school", 11.11 и "черная пятница".

"Больше всего денег украинцы тратят на электронику и технику. Средний чек за покупку гаджетов – 5 958 грн. А общая сумма, которую вернули украинцы, – 47,6 млн грн", — говорят в компании.

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