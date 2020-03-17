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Курсы доллара и евро значительно увеличились

17 марта, 08:41

Виктория Подолянец

Национальный банк обнародовал стоимость иностранной валюты на 17 марта

На вторник, 17 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,52 грн;
1 евро – 29,52 грн;
10 российских рублей – 3,53 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями 16 марта, курс доллара повысился еще на 43 копейки после роста на 23 копейки в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" стремительно поднимается все выше психологической отметки в 25 гривен. При этом за неделю – с 11 марта по 17 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 1,21 гривни.

Курс евро на 17 марта вырос с 28,99 до 29,52 гривни.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 17 марта, доллар вырос на 49 копеек в покупке и 50 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,68/26,72 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 54 копеек в покупке и 55 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,66/29,55 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В тренде
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В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

А о том, каков курс гривни в "рыбьих хвостах", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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НБУ курс курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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