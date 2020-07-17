Доллар и евро в Украине стремительно растут в цене

На понедельник, 20 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

17.07 20.07 Изменение 1 доллар США 27,27 грн 27,36 грн + 0,11

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Таким образом, по сравнению со значениями 17 июля курс доллара вырос на 11 копеек после роста на 15 копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" поднялся еще выше психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 13 по 20 июля – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 41 копейку.

Курс евро на 20 июля тоже снова вырос – на 13 копеек, с 31,13 до 31,26 гривни. Евровалюта впервые с марта 2019 года находится выше психологической отметки в 31 гривню.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, есть ли причины для длительной девальвации гривни. А о том, что произошло с курсом после того, как глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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