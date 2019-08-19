Курс доллара ушел вниз: итоги дня на межбанке

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НБУ повысил официальный курс доллара, но при этом украинская гривня слегка укрепилась на межбанковском валютном рынке. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 19 августа, торги по доллару на межбанке стартовали с показателей 25,10-25,20 гривни. За сутки американская валюта снизилась в цене на шесть копеек и к закрытию торговалась по 25,12-25,14 гривни за доллар.

"Сегодняшнее падение курса доллара США на межбанковском рынке носит исключительно ситуативных характер. Безусловно, в ближайшем будущем мы будем наблюдать другую динамику", – комментирует ситуацию на межбанке управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

По информации портала, курс евро при этом начал торги с 27,84-27,95 гривни и к закрытию торговался по 27,88-27,90 гривни. Рубль упал с 0,3773-0,3788 до 0,3760-0,3765 гривен.

Напомним, в предыдущий банковский день, 16 августа, курс доллара закрыл торги на межбанковском рынке стабильным курсом. За день торгов "зеленый" сохранил свои показатели и закрыл межбанк на уровне 25,16-25,20 гривни.

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