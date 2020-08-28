Курс доллара в Украине останется гибким – глава НБУ

Национальный банк (НБУ), который повысил официальный курс доллара в Украине, будет верен политике гибкого валютного курса. Об этом заявил глава регулятора Кирилл Шевченко на встрече с представителями международных инвестиционных учреждений, передает пресс-служба НБУ.

Реклама

"Мы остаемся в программе сотрудничества с Международным валютным фондом и будем прилагать усилия, чтобы своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства. Национальный банк будет продолжать последовательную монетарную политику. Также НБУ будет продолжать политику гибкого обменного курса", - заверил Шевченко.

Читайте также: Ниже, чем в бюджете: Минэкономики показал новый прогноз курса доллара

Напомним, официально НБУ изменил политику сдерживания валютного курса на политику регулирования инфляции в 2015 году. С тех пор курс гривни к доллару и другим иностранным валютам устанавливается на основании рыночной ситуации.

Как известно, предыдущий глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. В частности, по его словам, Нацбанк хотели вынудить девальвировать гривню до 30 грн/долл., как заложено в государственном бюджете. В свою очередь в Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости Нацбанка.

Реклама

3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя НБУ. 16 июля главой Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко. Он и тогда заверил, что Нацбанк сохранит политику гибкого валютного курса:

Видео: Верховная Рада

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама