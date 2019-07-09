Курс доллара в Украине просел до антирекорда с 2016 года

Национальный банк установил официальную стоимость украинской валюты

Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

Безналичный курс доллара в Украине не смог повысится даже на фоне активной покупки валюты Национальным банком Украины (НБУ). Потому на сегодня, 9 июля, НБУ установил такие официальные курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,6 грн;

1 евро – 28,71 грн;

10 российских рублей – 4,01 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара опустился еще на 11 копеек после снижения на 16. За неделю - со 2 по 9 июля – доллар подешевел уже на 61 копейку. Так дешево "зеленый" не стоил с 1 декабря 2016 года, то есть два с половиной года тому назад.

Курс евро сегодня упал на 24 копейки после снижения на 25 днем ранее. Евровалюта опустилась ниже психологической отметки в 29 гривен впервые с мая 2017 года – более чем за два года. А ниже уровня 28,8 курс евровалюты не падал с 24 апреля 2017 года.

Стоимость 10 российских рублей опустилась на три копейки.

В понедельник, 8 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на восемь копеек в покупке и на 10 - в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась к закрытию на уровне 25,57/25,58 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 28,69/28,7 грн, снизившись на восемь копеек в покупке и на 11 - в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер в обменниках – в сюжете наших журналистов:





Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

Читайте также Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз по курсу Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Курс доллара в Украине просел до антирекорда с 2016 года". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"