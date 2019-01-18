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Курс доллара в Украине "провалился" ниже психологической отметки

Сегодня, 16:03

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 21 января; за неделю гривня укрепилась на 29 копеек

Фото: Людмила Князьская-Ханова, Сегодня
Курс доллара в Украине "провалился" ниже психологической отметки //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1db/e82/5c41dbe821ff9.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1db/e82/5c41dbe821ff9.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 21 января; за неделю гривня укрепилась на 29 копеек

На понедельник, 21 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:    

 
 18.0121.01Изменение
1 доллар США28,03 грн

27,98 грн

- 0,05 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 18 января, курс доллара понизился на пять копеек после роста на две копейки. За неделю – с 11 января – доллар подешевел уже на 29 копеек. Курс опустился ниже психологической отметки в 28 гривен впервые с 8 января.

  

 

 

 

Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать от доллара в январе, а также как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн., однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

НБУ, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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Сегодня

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