Курс доллара в Украине "провалился" ниже психологической отметки

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 21 января; за неделю гривня укрепилась на 29 копеек

Фото: Людмила Князьская-Ханова, Сегодня

Курс доллара в Украине "провалился" ниже психологической отметки //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1db/e82/5c41dbe821ff9.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1db/e82/5c41dbe821ff9.jpg 2019-01-18T16:03:00+02:00 Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 21 января; за неделю гривня укрепилась на 29 копеек

На понедельник, 21 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

18.01 21.01 Изменение 1 доллар США 28,03 грн 27,98 грн - 0,05 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 18 января, курс доллара понизился на пять копеек после роста на две копейки. За неделю – с 11 января – доллар подешевел уже на 29 копеек. Курс опустился ниже психологической отметки в 28 гривен впервые с 8 января.

Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать от доллара в январе, а также как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн., однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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