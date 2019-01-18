Курс доллара в Украине "провалился" ниже психологической отметки
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 21 января; за неделю гривня укрепилась на 29 копеек
На понедельник, 21 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|18.01
|21.01
|Изменение
|1 доллар США
|28,03 грн
27,98 грн
|- 0,05 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 18 января, курс доллара понизился на пять копеек после роста на две копейки. За неделю – с 11 января – доллар подешевел уже на 29 копеек. Курс опустился ниже психологической отметки в 28 гривен впервые с 8 января.
Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать от доллара в январе, а также как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн., однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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