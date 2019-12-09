Курс доллара в Украине рухнул: озвучен прогноз на неделю

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За неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 1-1,2%. Так, официальный курс доллара НБУ упал с 23,97 грн до 23,72 грн, спрос/предложение доллара – с 23,94/23,96 до 23,65/23,68 грн, а средние курсы

покупки/продажи наличного доллара в банках – с 23,85/24,08 до 23,56/24,80 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,3/23,5 грн", – спрогнозировал эксперт.

При этом Совет НБУ, который является органом, которому отчитывается Нацбанк, раскритиковал существенное укрепление курса гривни, отметил Иосуб. При этом в самом НБУ уже назвали причины падения курса доллара.

"Такая оценка вызывает ряд вопросов. Сейчас НБУ придерживается политики инфляционного таргетирования, и, как следствие, плавающего валютного курса. Регулятор сознательно не вмешивается в курсообразование, которое происходит на основе рыночного спроса и предложения валюты, и лишь сглаживает сильные колебания. Политика плавающего курса признана наиболее эффективной, и используется большинством центробанков экономически развитых и развивающихся стран. Любая альтернативная политика приводит к регулярным валютным кризисам. С этой точки зрения позиция Совета НБУ выглядит призывом вернуться к старым порочным практикам", – считает аналитик.

Напомним, новости "Сегодня" ранее выяснили, куда выгоднее всего вложить деньги в ближайшее время. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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