Курс доллара в Украине упал ниже 28 гривен

Сегодня, 16:01

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 7 ноября

Фото: 401kcalculator.org
Фото: 401kcalculator.org

На среду, 7 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:    

06.11 07.11 Изменение
1 доллар США 28,02 грн 27,96 грн - 0,06 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 6 ноября, курс доллара упал на шесть копеек после падения на 11 днем ранее. Ниже психологической отметки в 28 гривен официальный доллар не опускался с 18 октября.

На фоне сообщений НБУ о валютной стабилизации, аналитики ждут укрепления гривни на текущей неделе.

  

 


Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:


Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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"Сегодня"

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