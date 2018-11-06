Курс доллара в Украине упал ниже 28 гривен

На среду, 7 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

06.11 07.11 Изменение 1 доллар США 28,02 грн 27,96 грн - 0,06 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 6 ноября, курс доллара упал на шесть копеек после падения на 11 днем ранее. Ниже психологической отметки в 28 гривен официальный доллар не опускался с 18 октября.

На фоне сообщений НБУ о валютной стабилизации, аналитики ждут укрепления гривни на текущей неделе.





Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:





Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.