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Курс доллара в Украине замер после обвала

Сегодня, 16:27

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 8 февраля; за неделю гривня укрепилась на 78 копеек

Фото: Pixabay
Курс доллара в Украине замер после обвала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/334/e4c/5c5334e4c3364.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/334/e4c/5c5334e4c3364.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 8 февраля; за неделю гривня укрепилась на 78 копеек

На пятницу, 8 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

 
 07.0208.02Изменение
1 доллар США26,96 грн

26,96 грн

0,00 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 7 февраля, курс доллара практически не изменился после падения на 26 копеек. При этом за неделю – с 1 февраля – доллар подешевел на 78 копеек. Таким образом официальный курс доллара в Украине удержался ниже психологической отметки в 27 гривен. Доллар не опускался в цене так низко с 9 августа 2018 года.

  

 

 

Напомним, эксперты рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара в феврале. Мнения экономистов по этому вопросу разнятся.

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Кроме того, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег НБУ, курс, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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Сегодня

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