Курс евро к доллару упал ниже психологической отметки

Впервые за год курс евровалюты опустился ниже рубежа в 1,13 доллара

Курс доллара США по отношению к евро продолжает повышаться в понедельник, 12 ноября, после того, как он завершил подъемом четвертую неделю подряд.

При этом опасения относительно бюджетных разногласий правительства Италии и Европейской комиссии стали одной из причин падения единой европейской валюты ниже отметки 1,13 доллара впервые более чем за год.

Кроме того, негативом для рынка выступают события вокруг Brexit. В воскресном выпуске газеты The Times сообщалось, что еще четыре британских министра готовы подать в отставку из-за планов главы правительства Терезы Мэй в отношении выхода Великобритании из Евросоюза.

Евро торгуется утром 12 ноября в районе 1,1275 доллара против 1,1336 доллара за евро на закрытие прошлой сессии.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,36%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,4%.

"Перед парой евро-доллар вновь стоит вопрос "насколько можно упасть". Мы полагаем, что фактором могут стать неприятные новости по проблеме итальянского бюджета или просто плохие данные по ЕС", – отмечается в обзоре Saxo Bank.

По мнению аналитиков банка, в экономике еврозоны видно устойчивое замедление, и все шире распространяется понимание того, что Европейский союз и в особенности Германия плохо подготовлены к глобальной торговой войне или даже просто к всеобщему замедлению роста с учетом большого профицита счета текущих операций страны.

Эксперты прогнозируют, что "первой целью внизу, если уровень 1,13 доллара за евро будет пробит" в начале этой недели, будет 1,1186 доллара, а затем и 1,1 доллара за евро.

Напомним, в конце октября курс евро пошатнуло решение канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она не намерена выдвигаться на должность канцлера в будущем.