В Италии прокомментировали финансовый ультиматум ЕС

Сегодня, 16:49

В Риме утверждают, что Еврокомиссия в своих оценках бюджета могла ошибиться

Луиджи Ди Майо. Фото: AFP
Луиджи Ди Майо. Фото: AFP

Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо полагает, что Европейская комиссия (ЕК), которая требует от Рима внесения изменений в проект национального бюджета, не введет карательные меры в отношении страны. Об этом лидер одной из двух правящих партий "Движение "5 звезд" заявил в пятницу на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы.

"На данный момент не предвидится никакого штрафа для Италии. Я верю в конструктивный диалог с Брюсселем", - сказал Ди Майо, прокомментировав заявление Минфина о том, что "ЕК ошибается в экономических прогнозах и неглубоко изучила представленный бюджетный документ".

"Мы полагаем, что ЕК, с точки зрения экономических оценок, могла ошибиться, - продолжил вице-премьер, - и наша цель объяснить, что базовый дефицит составил бы не менее 2%".

Ранее сообщалось, если Брюссель и Рим не достигнут компромисса насчет бюджета Италии на 2019 год Европейский Союз может наложить на страну санкции.

Напомним, что недовольство Брюсселя вызвало заложение дефицита бюджета на уровне 2,1% ВВП в 2020 г. и 1,8% в 2021 г., хотя ранее было объявлено о повышении этого показателя до 2,4% на всю предстоящую трехлетку.

Решение об увеличении дефицита было принято под давлением со стороны коалиционного правительства Италии, сформированного в июне партиями "Движение пяти звезд" и "Лига севера" после мартовских парламентских выборов.

В то же время глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Европейский Союз не выживет, если Италия выйдет из блока.
бюджет, Италия, Еврокомиссия
Источник:

ТАСС

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