Курс на 24: эксперт объяснил рекордный обвал доллара и дал прогноз

Аналитик уверен, что гривня еще может укрепиться

Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

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За неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 1,1-1,8%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 24,71 грн до 24,43 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – до 24,34/24,37 грн; средние курсы наличного доллара в банках – до 24,27/24,55 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, основной причиной укрепления гривни по-прежнему является приток валюты нерезидентов для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Доллар устойчиво снижается с начала прошлой недели, а с прошлой пятницы твердо закрепился ниже отметки 24,5 грн, и продолжает снижаться на торгах в понедельник.

"На прошлой неделе Национальный банк купил на межбанке 269,6 млн долларов, увеличив покупку валюты по сравнению с позапрошлой неделей в 1,4 раза. Однако это не мешает гривне бить рекорды с января 2016 года. Похоже, команда Нацбанка проделывает виртуозную работу. С одной стороны, регулятор ускоренными темпами наращивает международные резервы, которые очень пригодятся для погашения госдолга. С другой стороны, не мешает рыночному тренду на укрепление гривни", – объяснил сайту "Сегодня" Вадим Иосуб.

При этом аналитик считает, что гривня еще не исчерпала потенциал к укреплению.

"На начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшего снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,2 грн", – спрогнозировал Иосуб.

Напомним, в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

Кроме того, в Счетной палате уже подчеркивали, что слишком сильное укрепление гривни, которое не было предусмотрено в прогнозах, привело к серьезным недопоступлениям доходов в бюджет.

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