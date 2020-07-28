"Лучше купить доллары": экономист объяснил, в чем проблема с украинскими облигациями

Стремление держателей украинских гособлигаций внутреннего займа (ОВГЗ) избавиться от бумаг свидетельствует об их недоверии к гривне. Об этом сайту "Сегодня" рассказал президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

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По его словам, инвесторы опасаются, что при новой политике НБУ инфляция ускорится, гривня начнет девальвировать, а курс доллара вырастет. А значит, ожидаемого дохода ОВГЗ не принесут, значительную часть прибыли "съест" инфляция.

"Поскольку нерезиденты считают все в долларах, то для них вопрос девальвации очень важен. Если президент, министр экономики, министр финансов заявляют, что нужно увеличить инфляцию, что нужна девальвация – какой смысл тогда покупать ОВГЗ? Лучше тогда уже доллары купить", – говорит Тарас Козак.

Как уже отмечалось, сейчас доходность облигаций составляет 11-13%. Если инфляция вырастет до 9-10%, как это говорилось во время увольнения главы НБУ Якова Смолия, это означает, что фактическая доходность составит всего пару процентов.

Подробнее о ситуации читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Инвесторы избавляются от ОВГЗ: выгодно ли сегодня покупать гособлигации".

При этом банковские депозиты пострадают еще больше. Декларируемые ставки в 9-10% после вычета банковского обслуживания и налогов оказываются на 3-5% ниже. То есть при инфляции в 9-10% вкладчики не только не заработают, но даже потеряют в деньгах.

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