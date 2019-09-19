Мелкие монеты выходят из оборота: зачем Украина избавляется от 1, 2 и 5 копеек

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Украина будет ежегодно экономить 90 млн гривен на чеканке монет номиналом 1, 2 и 5 копеек, которые выводятся из оборота с 1 октября 2019 года. Об этом заявил на брифинге директор департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Сергей Холод.

"Стоимость изготовления монет номиналом 1, 2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость. Государство сможет экономить более 90 млн гривен в год благодаря уменьшению расходов Национального банка на их изготовление и обработку", – сказал Холод.

Также, по его словам, от вывода мелких монет из оборота выиграют банки и бизнес, которым не придется тратиться на инкассацию таких платежных средств. Еще одной причиной отказа от мелких монет, по словам Холода, стало стремление повысить удобство при наличных расчетах. Кроме того, эти монеты "практически перестали играть существенную роль при расчетах", подчеркнули в НБУ.

"Слишком большое разнообразие банкнот и монет приводит к путанице в кошельках и лишнего времени во время осуществления расчетов. Среднее количество монет на одного человека уменьшится на треть. Как следствие наличные расчеты станут проще", – указал Холод.

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После вывода из обращения монет номиналом 1,2 и 5 копеек их будут изымать. Впоследствии Нацбанк переплавит эти монеты для того, чтобы из этого металла отчеканить монеты других номиналов. Обменять мелкие монеты на монеты и банкноты других номиналов можно будет еще в течение трех лет – в банках и НБУ.

Также Холод напомнил, что начинается процесс постепенного изъятия из оборота и монеты в 25 копеек, так как она станет не нужна из-за отсутствия 5 копеек. Приниматься к расчетам 25-копеечные монеты пока что будут. Но те экземпляры, которые попадут в банки, уже не будут возвращаться на наличный рынок.

Ранее НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривни, а планирует постепенно полностью отказаться от бумажных банкноты от 1 до 10 гривен. Монеты номиналом 5 и 10 гривен будут введены в 2019 и 2020 годах соответственно.

Кроме того, НБУ вводит в обращение банкноту номиналом 1000 гривен с 25 октября 2019 года. После завершения процесса ввода в оборот этой банкноты, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12.

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