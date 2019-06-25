Монеты 1, 2 и 5 копеек выходят из оборота: названа дата

Также постепенно выведут из оборота и монету номиналом 25 копеек

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть средством платежа в Украине с 1 октября 2019 года. С этой даты такие монеты перестанут быть платежным средством. Об этом во время брифинга сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает корреспондент сайта "Сегодня".

По его словам, также постепенно выведут из оборота монету номиналом 25 копеек, так как потребность в ней исчезнет при отсутствии пятикопеечной монеты.

"Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет", – отметил Смолий.

После завершения процесса изъятия монет и ввода в оборот банкноты 1000 гривен номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12, добавили в НБУ.

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