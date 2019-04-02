Украина привлекла деньги в бюджет с помощью ОВГЗ: названа сумма

Средства привлечены в результате продажи облигаций

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Украина привлекла деньги в бюджет с помощью ОВГЗ: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/39a/493/5ca39a493c18d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/39a/493/5ca39a493c18d.jpg 2019-04-02T20:33:00+03:00 Финансы Средства привлечены в результате продажи облигаций

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 6,77 млрд гривен и 122 млн долларов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Средства в гривне привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 105, 189, 364 и 546 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5% и 18,25% годовых соответственно.

Средства в долларах привлечены на 120 и 365 дней с доходностями 6,5% и 7,25% годовых соответственно. Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 10,09 млрд гривен.

Напомним, за 2018 год Минфин за счет размещения ОВГЗ профинансировал государственный бюджет на 65,13 млрд гривен, 3,48 млрд долларов и 503 млн евро.

За первые два месяца 2019 года Министерство привлекло в бюджет через аукционы по размещению ОВГЗ 34,75 млрд гривен. По данным Национального банка Украины, размещения происходили не только в гривне, но и в валюте, поэтому Минфин привлек дополнительно 885,5 млн долларов и 33,33 млн евро.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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