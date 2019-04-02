Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Украина привлекла деньги в бюджет с помощью ОВГЗ: названа сумма

Сегодня, 20:33

Средства привлечены в результате продажи облигаций

Фото: Pixabay
Украина привлекла деньги в бюджет с помощью ОВГЗ: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/39a/493/5ca39a493c18d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/39a/493/5ca39a493c18d.jpg Финансы Средства привлечены в результате продажи облигаций

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 6,77 млрд гривен и 122 млн долларов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Средства в гривне привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 105, 189, 364 и 546 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5% и 18,25% годовых соответственно.

Средства в долларах привлечены на 120 и 365 дней с доходностями 6,5% и 7,25% годовых соответственно. Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 10,09 млрд гривен.

Напомним, за 2018 год Минфин за счет размещения ОВГЗ профинансировал государственный бюджет на 65,13 млрд гривен, 3,48 млрд долларов и 503 млн евро. 

За первые два месяца 2019 года Министерство привлекло в бюджет через аукционы по размещению ОВГЗ 34,75 млрд гривен. По данным Национального банка Украины, размещения происходили не только в гривне, но и в валюте, поэтому Минфин привлек дополнительно 885,5 млн долларов и 33,33 млн евро. 

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег бюджет, госбюджет, ОВГЗ, Минфин Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Украина привлекла деньги в бюджет с помощью ОВГЗ: названа сумма". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Минфин привлек в госбюджет более 12 миллиардов гривен

20 марта, 14:45

Министерство разместило на аукционе очередной выпуск ОВГЗ

Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет

20 марта, 07:51

Эксперты считают, что ситуация с госдолгом… весьма оптимистическая

Субсидии наличными, рост пенсий и рекордный бюллетень на выборы: итоги недели

15 марта, 20:04

Украинцы продают валюту, а за выходные были побиты четыре температурных рекорда

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

«Я сделала все, чтобы Бондарчук признал своего внебрачного сына»

Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Сегодня, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой

Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома