Минфин привлек в госбюджет более 12 миллиардов гривен
Министерство разместило на аукционе очередной выпуск ОВГЗ
Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет через аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12,53 млрд гривен, сообщается на сайте Министерства.
Дата размещения облигаций – 19 марта.
Напомним, за 2018 год Минфин за счет размещения ОВГЗ профинансировал государственный бюджет на 65,13 млрд гривен, 3,48 млрд долларов и 503 млн евро. По нынешнему курсу в сумме в гривневом эквиваленте это составляет около 173 млрд гривен.
За первые два месяца 2019 года Министерство привлекло в бюджет через аукционы по размещению ОВГЗ 34,75 млрд гривен. По данным Национального банка Украины, размещения происходили не только в гривне, но и в валюте, поэтому Минфин привлек дополнительно 885,5 млн долларов и 33,33 млн евро.
При этом в ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Минфин привлек в госбюджет более 12 миллиардов гривен". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"