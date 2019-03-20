Минфин привлек в госбюджет более 12 миллиардов гривен

Министерство разместило на аукционе очередной выпуск ОВГЗ

Фото: пресс-центр НБУ

Минфин привлек в госбюджет более 12 миллиардов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg 2019-03-20T14:45:00+02:00 Финансы Министерство разместило на аукционе очередной выпуск ОВГЗ

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет через аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12,53 млрд гривен, сообщается на сайте Министерства.

Дата размещения облигаций – 19 марта.

Напомним, за 2018 год Минфин за счет размещения ОВГЗ профинансировал государственный бюджет на 65,13 млрд гривен, 3,48 млрд долларов и 503 млн евро. По нынешнему курсу в сумме в гривневом эквиваленте это составляет около 173 млрд гривен.

За первые два месяца 2019 года Министерство привлекло в бюджет через аукционы по размещению ОВГЗ 34,75 млрд гривен. По данным Национального банка Украины, размещения происходили не только в гривне, но и в валюте, поэтому Минфин привлек дополнительно 885,5 млн долларов и 33,33 млн евро.

При этом в ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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