Мошенники массово устанавливают камеры слежения в банкоматы: как защититься

Эксперты рассказали, как скрыть данные своей банковской карты при снятии денег в банкомате

Приблизились к банкомату – помните: ваша карта может оказаться под прицелом мошенников. Они крепят рядом камеры, чтобы узнать ваш пин-код. На днях вот такой прибор для видеонаблюдения бдительный гражданин обнаружил в центре столицы. А бывают камеры еще меньше – такие, что заметить трудно.

"Размеры камеры – с булавочную головку", – отмечает наш эксперт, Александр Карпов, директор Украинской ассоциации членов платежных систем.

Но одних знаний о пин-коде мало. Оказывается, аферисты устанавливают кроме камер в банкоматах, еще и специальные устройства на картоприемник, которые считывают остальную информацию с карты. Чтобы потом легко рассчитаться вашими деньгами в интернете.

"Устройства размером с одну треть карты, толщиной – уже чем карта. Металлические, они вставляются внутрь. И вы их не найдете ни при каких условиях", – говорит эксперт.

Будьте бдительными. И, снимая деньги, учитывайте, что вас может снимать скрытая камера. Даже если вы ее и не замечаете. На то она и скрытая.

"Вам самое главное – не дать мошенникам записать пин-код. Вы вводите одной рукой пин-код, а второй рукой вы прикрываете цифры, которые вы вводите. Где бы ни стояла видеокамера, видеосигнал захватит ваши пальцы и не будет видно, где и какие цифры вы нажимаете".

Самые опасные банкоматы – в наиболее людных местах: на вокзалах, возле остановок, в торговых центрах или просто на улице.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из жертв получали мошеннические сообщения, а почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

А еще мы выяснили, почему мы поддаемся на уловки, хотя прекрасно знаем, о том, что на наши данные идет охота. И почему телефонные мошенники в Украине процветают до сих пор.

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