"Может быть критично": эксперт рассказал о влиянии транзита газа на курс доллара

За транспортировку российского газа Украина получала около 2,5 млрд долларов в год, подсчитал финансист

/ Фото: AFP

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Отсутствие транзита газа через территорию Украиныс января 2020 года может существенно повлиять на курс доллара в стране. Об этом новостям "Сегодня" президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Он напомнил, что дедлайн для подписания долгосрочного контракта, ранее упомянутый "Нафтогазом", был просрочен, что создает реальный риск не получить валютный доход – около 2,5 млрд доллров за транспортировку газа в 2020 году.

"Эти доллары попадали на межбанковский валютный рынок и создавали предложение. В среднем 10 млн долларов каждый рабочий день пропадет с предложения. Это может быть критично", – подсчитал финансист.

Сумму дохода от транзита газа он сопоставил с доходом, получаемым от выпуска Минфином облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне, интерес иностранцев к которым повлиял на курс "зеленого".

"Напомню, от всех ОВГЗ пришло всего-навсего около 4,5 млрд долл. на покупку ОВГЗ и они так всколыхнули рынок, а тут мгновенно пропадет половина этого объема за год. И если то были спекулянты или краткосрочные инвесторы, то здесь деньги, которые приходили от экспорта услуг по транзиту газа и оставались [в стране]", – сказал он.

Ранее Тарас Козак рассказал новостям "Сегодня", какие еще факторы будут влиять на курс доллара в Украине в новом году.

Также новости "Сегодня" также выяснили,куда выгоднее всего вложить деньги в ближайшее время. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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