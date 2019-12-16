Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Транзит газа через Украину после 1 января 2020 года стал главной темой беседы президент России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель . Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

"Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток – 2", – говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны, добавили в пресс-службе.

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Собеседники дали позитивную оценку итогам прошедшего в Париже 9 декабря саммита в Нормандском формате, на котором согласованы некоторые шаги по реализации Минского комплекса мер, "являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины".

Отмечается, что стороны условились поддерживать контакты на различных уровнях.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Украина и Россия еще не достигли никаких договоренностей относительно транзита газа с 1 января 2020 года, который может прекратиться.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков не целесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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