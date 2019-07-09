Мрачные ожидания не оправдались: эксперт назвал причины укрепления гривни

Гривня окрепла вопреки формированию мини-тренда на рост доллара

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине курс доллара просел до антирекорда с 2016 года. Среди причин, которые привели к "сверхнормативной" ревальвации украинской валюты, руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний видит в том числе психологические.

"Гривня укрепляется вопреки формированию мини-тренда на рост доллара со второй половины прошлой недели. Отчасти это связано с сезонными факторами – лето нередко бывает благоприятным периодом для национальной валюты Украины. Цены на металлы и другое сырье находятся на подъеме – рынки ожидают, что мировые центробанки придут на помощь экономике, если та замедлится. Этот фактор способствует более позитивной оценке национальной экономики и стимулирует рост спроса на гривню. Ранее инвесторы закладывали в котировки слишком мрачные ожидания, и теперь они их корректируют", – говорит Позний.

Подробнее о том, чего аналитики ждут от курса, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар по 24? Все может быть".

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