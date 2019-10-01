На сколько выросли запасы: НБУ подвел итоги покупки валюты на межбанке

В регуляторе сообщили, сколько купили валюты на межбанковском валютном рынке в августе

Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

Национальный банк Украины (НБУ) в сентябре купил 930,3 млн долларов на межбанковском валютном рынке. Данные обнародованы на сайте регулятора.

Продажа валюты в прошлом месяце не осуществлялась.

Из данных, обнародованных НБУ, следует, что объем покупки валюты на межбанке в сентябре стал вторым по размерам после июльского показателя. Тогда регулятор купил более 1,27 млрд долларов.

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Новости "Сегодня" писали, что в первом квартале план по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в день составлял 15 млн долларов, во втором и третьем – 20 млн долларов. На четвертый квартал НБУ повысил его до 30 млн долларов.

Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке в январе-сентябре составила более 3,9 млрд долларов (покупка – 4,15 млрд долларов, продажа – 248,23 млн долларов).

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, а к сентябрю увеличились до 22,02 млрд долларов.

Несмотря на укрепление официального курса доллара по отношению к гривне на 1 октября до 24,2 грн, "зеленый" все еще находится на минимуме с января 2016 года. Какие риски несет такая ситуация, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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